Японія має намір контролювати використання коштів, наданих уряду України - посол

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це посол Японії в Україні Шігекі Сумі сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Японія готова надіслати експертів до України для того, щоб пересвідчитися, що всі наші кошти використовуються належним чином у визначений час", - наголосив Сумі.

За його словами, якщо представники японського уряду виявлять факти використання наданих коштів не за призначенням або порушення при їх освоєнні, то влада Японії вимагатиме повернути кошти.

Читайте такожG-7 буде зберігати санкції до мирного вирішення ситуації на сході України - посол Японії Сумі також зазначив, що з урядом України досягнуто домовленості про залучення незалежної міжнародної компанії для моніторингу та контролю за процесом використання наданих коштів.

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., у рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.