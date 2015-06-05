Офіційний курс тримається біля 21 гривні за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2101.3713 (4 червня – 2100.5961);

100 євро – 2378.1219 (4 червня – 2338.8037);

10 російських рублів – 3.8213 (4 червня – 3.9590).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,99/21,04.