У Росії "дочки" іноземних банків і роздрібні гравці різко скоротили свої мережі

У Росії в рамках оптимізації витрат банки активно скорочують кількість офісів. За перші чотири місяці цього року вони перевищили обсяг скорочення за весь минулий рік, закривши понад 5% відділень. Основний внесок у цю статистику внесли "дочки" іноземних банків і роздрібні гравці, пише "Комерсант".

Про те, що масштаб скорочення мережі банківських відділень в цьому році став набагато серйозніше, ніж у минулому, на Банківському конгресі в Санкт-Петербурзі повідомив голова правління Юнікредит-банку Михайло Алексєєв. "У цьому році банки набагато масштабніше оптимізують свої мережі, ніж у минулому: за чотири місяці цього року банківський сектор скоротив мережу на 5%, і це більше, ніж за весь минулий рік",— повідомив він. За даними ЦБ, на 1 травня цього року по всій Росії було зареєстровано 39,47 тис. банківських відділень різного типу. За 2014 рік кількість відділень скоротилася на 3,7% — з 43,23 тис. до 41,6 тис.

Читайте такожG-7 буде зберігати санкції до мирного вирішення ситуації на сході України - посол Японії Оптимізація витрат за рахунок скорочення витрат на оренду офісів і персонал — абсолютно логічна поведінка банків в кризу, однак на цей раз вона більш серйозна, ніж в 2008-2009 роках, зазначає заступник голови Абсолют-банку Тетяна Ушкова. "Банки різко скорочують мережі через спад незабезпеченого роздрібного кредитування, яке стискається сильніше, ніж в 2008-2009 роках",— зазначає вона.

У цю кризу більшість "дочок" іноземних банків переглядають свою стратегію на російському ринку і скорочують витрати за рахунок витрат на мережу та персонал.

Між тим, основний пік оптимізації вже пройдено, вважають учасники ринку.