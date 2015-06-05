НБУ вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк "Надра" Фірташа

Національний банк України 4 червня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізосіб, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк нагадав, що за період дії тимчасової адміністрації у банку «Надра» вкладникам було виплачено 2 млрд грн, ще 1,8 млрд грн фонд планував виплатити вкладникам найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію у банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, а згодом продовжив час роботи тимчасової адміністрації до 5 червня.

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Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041млн грн збитку, тоді як 2013 рік банк завершив з прибутком 2,374 млн грн.