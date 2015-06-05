МВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 року

ФРС США повинна відкласти підвищення ключової ставки до першої половини 2016 року, до тих пір, поки не з'являться ознаки зростання зарплат і інфляції, йдеться в щорічній доповіді Міжнародного валютного фонду про економіку, передає Reuters.

Деякі регулятори американського центробанку також вимагають відкласти підвищення ставки до тих часів, коли відновлення економіки стане більш очевидним. Поки економічні дані США малюють неоднорідну картину, а ВВП країни скоротився на 0,7 відсотка в першому кварталі.

"Грунтуючись на макроекономічному прогнозі місії і виключаючи позитивні сюрпризи для зростання і інфляції, підвищення ставки слід перенести на першу половину 2016 року", - вважає фонд.

Читайте такожСанкції не досягли мети змінити курс РФ, але вони змушують її платити ціну за дії в Україні - ПайферГлава ФРС Джанет Йеллен стверджує, що відновлення економіки йде своєю чергою, і банк планує підвищити ставку в цьому році. Однак інші регулятори висловлюють побоювання з приводу зростання.

МВФ прогнозує, що пильно відстежуваний ФРС показник інфляції, особисті споживчі витрати, досягне 2% орієнтира банку тільки в середині 2017 року.

"Більш пізнє підвищення ставки може означати більш швидкі темпи її зростання після підвищення і може стати причиною невеликого перевищення заданого середньострокового орієнтира інфляції (можливий підйом до 2,5 відсотка), - зазначив фонд. - Однак перенесення підвищення ставки забезпечить корисну страховку проти ризику дефляції, крутого повороту політики і повернення до нульових ставок".