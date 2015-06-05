Гривня на міжбанку тримається біля 21 за долар

У п'ятницю, 5 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,02/21,05.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,65/23,72, до російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,0521 грн/дол., на цей час укладено 45 угод на суму 25,99 млн дол.