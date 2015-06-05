Президент заявляє про друк фальшивих гривень на окупованих територіях
13:58, 05 червня 2015Фінанси
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“У нас є перші зразки виготовлених фальшивих гривень на території Донецька. І ми теж маємо захистити фінансово-банківську систему України”, - наголосив Порошенко.
Ми повинні захистити фінансово-банківську систему - Порошенко / twitter.com/poroshenko
Президент України Петро Порошенко заявляє про друк фальшивих гривень на окупованих територіях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
“У нас є перші зразки виготовлених фальшивих гривень на території Донецька. І ми теж маємо захистити фінансово-банківську систему України”, - наголосив Порошенко.
Глава держави підкреслив, що на окупованих територіях фінансово-банківська система відновить функціонування тоді, коли бойовики перестануть грабувати банки та коли державний регулятор зможе здійснювати регуляцію діяльності банків згідно з українським законодавством, а також коли бойовики перестануть друкувати фальшиві гроші.
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