Президент заявляє про друк фальшивих гривень на окупованих територіях

Президент України Петро Порошенко заявляє про друк фальшивих гривень на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“У нас є перші зразки виготовлених фальшивих гривень на території Донецька. І ми теж маємо захистити фінансово-банківську систему України”, - наголосив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що на окупованих територіях фінансово-банківська система відновить функціонування тоді, коли бойовики перестануть грабувати банки та коли державний регулятор зможе здійснювати регуляцію діяльності банків згідно з українським законодавством, а також коли бойовики перестануть друкувати фальшиві гроші.