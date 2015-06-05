S&P заявляє про зростання ризиків регіональних дефолтів у Росії
У російських регіонів не залишається іншого вибору, крім як нарощувати дефіцити бюджетів і борги.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services зазначає зростання ризиків регіональних дефолтів у Росії.
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на доповідь рейтингового агентства.
«Це відображено в наших, переважно негативних, рейтингових діях, вироблених за останні 18 місяців. Зазначені дії стали наслідком слабкого економічного зростання і уповільнення зростання прибутку в корпоративному сегменті й номінальних доходів населення, що обмежує надходження за основними регіональними податками — податку на прибуток і ПДФО», — переконаний кредитний аналітик агентства Карен Вартапетов.
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У доповіді наголошується, що у регіонів фактично не залишається іншого вибору, крім як нарощувати дефіцити бюджетів і борги, у зв'язку з тим що влада не може піти на зниження соціальних витрат.
Раніше повідомлялося, що близько 20 регіонів Росії зіткнулися з перспективою оголосити дефолт.