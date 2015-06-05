У Гонтаревої хочуть спростити купівлю та створення банків для європейських інвесторів

Про це написав директор департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці у соціальній мережі Facedook, коментуючи нову редакцію нормативного документа, що регулює правила купівлі банків, їх створення та капіталізації, порятунку під час тимчасової адміністрації, призначення у банки керівників, отримання банківських ліцензій.

За інформацією Антоненко, НБУ не вимагатиме нострифікацію (легалізацію в Україні) дипломів, отриманих в університетах Євросоюзу, підтвердження українськими аудиторами висновків аудиторів з ЄС, а також отримуватиме від європейських публічних компаній перевірену аудиторами звітність тільки за останній рік, а не за 4 роки, як це було раніше.

Представник НБУ повідомив, що європейські публічні компанії і компанії, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, присвоєний провідними рейтинговими агентствами світу, отримають можливість скористатися безліччю інших передбачених для них виключень із загального регуляторного режиму.

Водночас, як зазначив Антоненко, для інших піднаглядних суб'єктів цей режим змінюється кардинальним чином, часто в бік посилення.

«Це наш посильний внесок у рух України у бік Європи, зроблений на основі букви і духу Угоди про асоціацію з ЄС. Детальніше про ці зміни - після засідання правління НБУ, на якому вони будуть затверджуватися», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) за квітень 2015 року скоротилася на 2,5 п.п. - до 30,5%, з початку року - на 4,5 п.п.

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні за квітень скоротилася на один - до 45 установ, водночас кількість банків зі 100% іноземним капіталом не змінилася і становить 19.

У 2014 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 1,5 п.п. - до 32,5%.