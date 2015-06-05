ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України до 9%

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер на прес-конференції.

«Так, ми нещодавно оновили свій прогноз. Цифри такі самі, як у МВФ», - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи збирається ЄБРР переглядати свої прогнози слідом за Міжнародним валютним фондом. «Так, мінус 9% (падіння ВВП)», - додав він.

Нагадаємо, основний кредитор України Міжнародний валютний фонд за підсумками останньої місії в Києві у травні цього року погіршив прогноз падіння економіки України у 2015 році до 9% за інфляції на рівні 46% порівняно з колишнім прогнозом щодо падіння ВВП на 5,5% за інфляції у 27%.

Згідно з раніше оприлюдненими останніми прогнозами Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2015 році впаде на 7,5%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Національний банк в останньому прогнозі висловив очікування, що ВВП України у 2015 році впаде на 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року) становило 17,6%, порівняно з четвертим кварталом 2014 року і з урахуванням сезонного фактора - на 6,5%.