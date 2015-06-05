До місцевих бюджетів Вінниччини за 5 місяців надійшло 210 млн. гривень додаткових доходів

За його словами, доходи загального фонду бюджету області за 5 місяців 2015 року виконано на 123,4 % або на 211,3 млн. гривень більше. Зокрема по містах обласного значення збільшення складає 42 млн. грн., сільських, селищних бюджетах та містах районного значення – на 103,9 млн. грн., районних бюджетах – на 29,7 млн. грн. та по обласному бюджету – на 35,7 млн. грн.

Надходження доходів загального фонду, порівняно з відповідним періодом минулого року, у співставних умовах зросли на 289,1 млн. грн. або на 35 %.

«Зміни до Бюджетного кодексу України в частині бюджетної децентралізації дали можливість уже за 5 місяців 2015 року отримати фінансовий ресурс у сумі біля 200 млн. грн., - повідомив Валерій Коровій.

За словами голови ОДА, із 701 сільської, селищної, міської (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 5 місяців 2015 року 697 рад - це на 117 бюджетів більше, ніж за 5 місяців 2014 року. Не виконано лише 4 бюджети. «Разом з тим, на сьогодні 39 бюджетів сільських рад виконали вже річні бюджетні призначення по доходах, а по 79 бюджетах – виконання становить більше 75%, - зауважив Валерій Коровій. - А загалом 705 місцевих бюджетів виконали план надходжень доходів за 5 місяців більш як на 105 % з сумарним перевиконанням в 210,4 млн. грн.»

Що ж стосується податкової частини, то, як повідомив посадовець, по податку на доходи фізичних осіб, який є основним бюджетоутворюючим податком, виконання складає 109,9 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження за цим податком до бюджету області збільшились на 88,9 млн. грн., або на 18,5% (у співставних умовах). Також до бюджету області за звітний період сплачено 164 млн. гривень плати за землю (податку, який займає біля 15,0% доходів загального фонду). Станом на 1 червня.2015 року до бюджету області надійшло 150,9 млн. грн. єдиного податку, що становить 130,2 % до планових призначень.