Річна інфляція в Україні сповільнилася до 58,4%

Інфляція в Україні у травні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 2,2% порівняно з квітнем, а з початку року - за січень-травень - показник інфляції становив 40,1%, зазначається на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти травня 2014 року) інфляція незначно сповільнилася до 58,4% проти 60,9%, зафіксованих у квітні проти квітня 2014 року.

Згідно з наведеними даними, у травні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали овочі - на 12%, яйця - на 9,7%, фрукти - на 9,5%, гаряча вода та опалення - на 7,4%.

У річному виразі, до травня 2014 року, ціни на природний газ зросли в 5,5 разу, на соняшникову олію - в 2 рази, на фрукти - в 1,9 разу, безалкогольні напої -в 1,8 разу.

Зниження цін у травні до квітня зафіксовано на цукор - на 6,7%, на транспортні засоби - 3,9%, тоді як у річному виразі зниження цін не зафіксовано ні на одну з груп споживчих товарів і послуг.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні 2015 року порівняно з березнем прискорилася до 14% з 10,8%. У річному виразі (проти квітня 2014 року) інфляція прискорилася до 60,9% з 45,8%, зафіксованих у березні цього року проти березня 2014 року.

За підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% за інфляції 30%.