ЄБРР випустить облігації в гривні у вересні-жовтні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує провести в Україні перший випуск облігацій для залучення коштів у національній валюті у вересні-жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

«Планується, що ми будемо готові до випуску облігацій у гривні у вересні-жовтні. Це буде початок осені. Є розуміння з обох сторін», - сказав він.

Маліж наголосив, що розміщення гривневих облігацій дасть можливість ЄБРР залучити ресурси для кредитування в національній валюті, що особливо актуально для комунальних підприємств, які отримують доходи у гривні.

За словами представника ЄБРР, крім законодавчого середовища, для проведення таких операцій необхідні певні ринкові умови.

Не уточнюючи обсягу випуску, Маліж повідомив, що, швидше за все, буде кілька невеликих випусків, а не один великий випуск, і обсяги відповідних емісій облігацій залежатимуть від обсягу інвестиційних проектів, під які таким чином залучатимуться ресурси.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році ЄБРР заявив про намір надати Україні 25-30% загального обсягу фінансування у гривні, для чого банк планував залучати ресурси у національній валюті за допомогою публічного розміщення облігацій.

Згодом за участю фахівців ЄБРР було розроблено законопроект, який дозволяє міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації у гривні, закон був ухвалений парламентом і набрав чинності у липні 2013 року.

Національний банк своєю постановою у травні 2014 року дозволив ЄБРР кредитування українських підприємств у гривні, а потім у червні - відкриття у банках поточних рахунків в іноземній валюті в гривнях для міжнародних фінансових організацій.