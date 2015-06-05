Гривня йде на вихідні з курсом 21,07 за долар

У п'ятницю, 5 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,07 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,3300/23,4000 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3730/0,3750 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,0258 грн/дол., на цю годину укладено 460 угод на суму 357,82 млн дол.