НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України 5 червня визнав банк «Національний кредит» неплатоспроможним, повідомляється на сайті регулятора.

«5 червня 2015 року Національний банк України відніс публічне акціонерне товариство банк «Національний кредит» до категорії неплатоспроможних», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що у зв'язку з системним порушенням цим банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також у зв'язку з погіршенням якості активів і ліквідності банку він був віднесений до категорії проблемних.

Згідно з повідомленням, план фінансового оздоровлення, який був наданий банком регулятору - не виконувався, фінансовий стан банку погіршився.

«Власником істотної участі в банку не було вжито своєчасних заходів щодо достатньої фінансової підтримки банку «Національний кредит», - зазначається в повідомленні

Регулятор нагадав, що згідно із законодавством України банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вводить тимчасову адміністрацію і призначає уповноважених осіб у цій фінансовій установі.

Таким чином, цей банк став 52-ю фінансовою установою, яку визнано неплатоспроможною з 2014 року.

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Довідка УНІАН. «Банк Національний кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінустанов. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його власниками є Андрій Оністрат (53,2128% акцій), а також інші юридичні та фізичні особи (30,0128% і 16,7744% акцій банку відповідно).