Deutsche Bank підозрює російських клієнтів у відмиванні $6 мільярдів

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

Про розслідування фінансову організацію попросив Банк Росії. ЦБ зацікавився діяльністю деяких осіб і структур на фондовому ринку.

Німецький банк вивчив дані 2011-2015 років і вже сповістив про свої пошуки фінансову владу Великобританії та Німеччини, а також ЄЦБ.

Транзакції проводилися російськими клієнтами в рублях через Deutsche Bank. Одночасно в Лондоні проводилися аналогічні операції з такими активами, але тільки в доларах. Таким чином кошти могли виводитися з країни. Роль співробітників Deutsche Bank у проведенні угод вивчається.

Deutsche Bank є одним з найбільших інвестбанків, що працюють на російському ринку. У російському подрозділі компанії працює більше тисячі осіб.

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У квітні банк був оштрафований владою США і Великобританії за маніпулювання процентними ставками на 2,5 мільярда доларів. Цей штраф став найбільшим в історії кредитної установи. Всього на врегулювання претензій від різних держав банк витратив за останні три роки близько 8 мільярдів доларів.