ЄБРР з початку року профінансував проекти в Україні на $50 мільйонів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) з початку року профінансував проекти в Україні на 50 млн дол., повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

«Обсяг фінансування проектів з початку року - 50 млн дол.», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в другому півріччі обсяг фінансування повинен бути більшим, оскільки зазвичай більшість інвестиційних проектів здійснюється в другій половині року.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надавати підтримку Україні і продовжувати фінансувати інвестиційні проекти за умови продовження реформ в країні", - заявив керівник делегації Ради директорів ЄБРР Підлогу Влаандрен за підсумками роботи в Україні.

Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 березня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання сукупної суми в 10,9 млрд євро для 344 проектів у країні.

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У 2013 році ЄБРР забезпечив фінансування інвестиційних проектів в Україні на 800 млн дол., у 2014 році - на 1,2 млрд дол.