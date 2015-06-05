Переговори з Росією про ЗВТ між Україною та ЄС "просуваються вперед" - джерело

Про це по завершенню тристоронніх консультацій, які тривали 4-5 червня у Брюсселі на експертному рівні, повідомило власному кореспонденту УНІАН сьогодні у Брюсселі джерело в Європейській комісії.

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"Предметом дискусії був пошук практичних рішень щодо занепокоєння, висловленого російською стороною стосовно виконання Україною та ЄС поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, сторони, зокрема, обговорювали питання технічних бар'єрів у торгівлі (ТБТ) і митних питань. "Росія також порушила питання у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Щодо ТБТ, то Україна і ЄС попросили Росію надати достовірну інформацію стосовно російських продукції, секторів, які можуть потенційно постраждати під час реалізації, щоб можна було знайти конкретні рішення", - деталізувало джерело.

Крім того, стосовно митних питань Росія запросила конкретну інформацію, "проте це виходить за рамки чинних процедур митної співпраці".

"Сторони домовилися продовжити роботу з обміну детальнішою інформацією", - констатував він, додавши, що наступна зустріч відбудеться наприкінці червня - початку липня.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Москва побоюється, що імпортні товари, що надходитимуть без мит в Україну з Європи, будуть згодом ввозитися в Росію в обхід митниці, що негативно вплине на економічний стан країни.