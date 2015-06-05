РФ вимагає відкласти на 10 років перехід України на техрегламенти Євросоюзу - ЗМІ

Європейській правді стали відомі подробиці цих переговорів.

Як розповідають учасники консультацій, в ході нинішнього раунду сторони повинні були обговорити перехід України на технічні регламенти ЄС, а також питання взаємодії митних органів.

Однак замість конкретних зауважень, російська делегація виступила з ініціативою на 10 років відкласти вступ у силу всіх технічних регламентів, адаптованих до норм ЄС.

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"З 24 технічні регламенти нас неадаптованими залишаються лише 3. При цьому частина цих регламентів вже набула чинності",- зазначає співрозмовник "ЄвроПравди".

"Росіяни багато чого хочуть, але це нічого не значить. Ми передали їм перелік імплементованих регламентів, щоб вони ознайомилися з ними і сформували своє занепокоєння, виходячи з того, що неімпломентованих залишилося лише три",- уточнює ще один переговірник.

Нагадаємо, проведення таких консультацій – ключовий пункт Спільних оперативних висновків трехстронней групи України, ЄС та РФ. В обмін на відмову РФ від вимог нового перенесення початку дії зони вільної торгівлі України та ЄС, сторони домовилися обговорити всі побоювання РФ щодо дії цього режиму на російську економіку.

Згідно трьохстороннім домовленостями, технічні консультації повинні бути завершені до кінця липня.