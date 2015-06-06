Яресько: реструктуризація не є необхідною умовою для траншу від МВФ

У меморандумі України та МВФ успішність реструктуризації держборгу не є структурним маяком, хоча і є дуже важливою умовою подальшої співпраці з фондом, повідомила в інтерв'ю ZN.UA міністр фінансів Наталія Яресько.

"Що стосується реструктуризації держборгу, то в наших домовленостях з МВФ чітко зафіксовано, що це "дуже важливо для прийняття рішення" [...] але не є необхідною умовою" - каже Яресько, підкреслюючи, що різниця у формулюваннях важлива.

"Я конкретно можу вам сказати: відповідно до положення меморандуму України з МВФ – ред.) і згідно з всіма іншими документами успішність реструктуризації не є структурним маяком" - повідомила голова Мінфіну.

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Однак, додає міністр, оскільки дане питання дуже важливе для прийняття рішення Фондом про надання Україні наступного траншу – ред.), то "від впевненості МВФ в певному прогресі у реструктуризації", від розуміння того, що ситуація вирішується, буде залежати, яким чином фонд буде співпрацювати з нами в подальшому.

Щодо наступного траншу в $1,7 млрд Яресько переконана, що Київ його отримає "десь у липні". При цьому, за її словами, ці кошти "важливі, але не настільки критичні". "Важливішим для мене є виконання програми МВФ", - підкреслила міністр.