Японія дає Україні 18 мільярдів гривень кредиту

Україна та Японія підписали угоду про цільовий кредит на суму 108 млрд ієн (18,3 млрд грн) на реконструкцію Бортницької станції аерації (БСА) поблизу Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, документ був підписаний сьогодні у Києві у присутності президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який перебуває в Україні з першим візитом в історії двосторонніх відносин між державами.

"Позитивним прикладом співпраці у сфері залучення технологій, досвіду та кредитних ресурсів Японії до реалізації інфраструктурних проектів в Україні є продовження впровадження проектів у рамках Офіційної допомоги розвитку. Так, щойно відбулося укладення міжурядової угоди, яка дає старт проекту з модернізації Бортницької станції аерації під Києвом за рахунок пільгового кредиту уряду Японії обсягом 1,1 млрд дол. США. Це має виключне значення для вирішення екологічних та соціальних проблем", - зазначив Порошенко під час виголошення спільної заяви для представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про основні техніко-економічні показники скоригованого проекту реконструкції Бортницької станції аерації (БСА). Затвердження показників є однією з основних умов уряду Японії щодо надання кредитних коштів під програму «Офіційної допомоги розвитку» за умовами STEP на реалізацію даного проекту. Планувалося, що кошти у сумі 108 млрд єн будуть отримані на 40 років під 0,1% річних з пільговим періодом 10 років.

4 червня Кабінет міністрів України виділив 80,5 млн грн на реконструкцію БСА, що дасть можливість виконати українською стороною одну із умов залучення кредитних ресурсів уряду Японії на реалізацію проекту з реконструкції станції.

Довідка УНІАН. Бортницька станція аерації - єдині очисні споруди стічних вод Києва і довколишніх міст і селищ Київської області. На станції проходять очищення всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.

БСА - складний комплекс інженерних споруд, устаткування і комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод. Проектна потужність станції - 1,8 млн куб. м на добу (проектна потужність кожного з трьох блоків - 600 тис. куб. м на добу). Зараз фактично надходить на очищення від 700 тис. до 1 млн куб. м на добу.