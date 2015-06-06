Яценюк сподівається за три місяці домовитися з Канадою про зону вільної торгівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив журналістам за підсумками зустрічі з головою канадського уряду Стівеном Харпером.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром Канади - ми ведемо переговори щодо зони вільної торгівлі з Канадою. Я сподіваюся, що ми упродовж трьох місяців маємо завершити ці переговори. Я не хочу забігати наперед, але ми зараз у добрій стадії переговорів. Це взаємні інвестиції з Канади в Україну і доступ українських товарів на ринок Канади", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року має запрацювати всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Також, згідно з програмою роботи українського уряду, затвердженою у грудні 2014 року, Україна розраховує укласти угоди про зони вільної торгівлі з Туреччиною, Канадою, Ізраїлем, країнами Африки і рядом Балканських країн.