Яресько заявила, що у держави немає грошей на індексацію соціальних виплат та зарплат

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявляє, що держава не має коштів на індексацію соціальних виплат і зарплат.

Про це вона повідомила в інтерв'ю DT.ua.

"Немає для цього коштів. Я дуже хочу якомога швидше індексувати соціальні виплати, ми розуміємо важливість підтримки громадян. Але реального профіциту бюджету немає. Якщо я побачу якісь збільшення надходжень від детінізації, знищення "податкових ям", контрабанди або будь-яких інших на сьогоднішній день не передбачених джерел, готова переглядати соцвиплати", - сказала Яресько.

Міністр пояснила, що її відомству зараз доведеться відшукати додаткове фінансування для незапланованих потреб Міністерства оборони.

Також додаткові кошти необхідні на реалізацію положень законів про судоустрій та про державну службу.

Крім того, підвищення імпортного ПДВ через девальвацію також вимагає збільшення обсягів його відшкодування, на що в Мінфіні теж не розраховували.

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"...Поки ми не вирішимо ці питання і не знайдемо додаткові джерела надходжень, до тих пір будемо не готові проводити індексацію раніше, ніж це передбачено (у грудні). Коштів у держави немає", - підкреслила міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко пропонує уряду прискорити індексацію зарплат і пенсій, однак зробити це так, щоб не спровокувати гіперінфляцію.

4 червня міністр соціальної політики Павло Розенко після засідання Кабінету міністрів повідомив журналістів, що уряд може прийняти рішення про індексацію зарплат і пенсій відповідно до фінансово-економічних показників першого півріччя цього року.