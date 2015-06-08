ЄЦБ готує нові стрес-тести для 123 банків єврозони

Глава регулятора ЄЦБ з нагляду за діяльністю банків єврозони Даніель Нуі заявила про необхідність комплексної перевірки банків єврозони, передає «Газета.Ru» з посиланням на Die Welt.

За словами Нуі, в 2016 році кредитні організації Європи чекають нові стрес-тести.

Читайте такожDeutsche Bank підозрює російських клієнтів у відмиванні $6 мільярдів При цьому вона зазначила, що обов'язковою така перевірка буде тільки для 123 європейських банків, які знаходяться під безпосереднім контролем ЄЦБ.

Раніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг ключову ставку на рекордно низькому рівні — 0,05%. Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,2%, маржинальна ставка — на рівні 0,3%.