Базельський комітет почав перевірку російського фінансового законодавства

Головна міжнародна організація, що займається банківським наглядом і регулюванням,— Базельський комітет - проводить перевірку російського фінансового законодавства на предмет дотримання своїх рекомендацій, пише "Комерсант".

Результати перевірки мають важливе значення, за великим рахунком, це - складова оцінки інвестиційної привабливості країни. На думку експертів, шанси Росії на отримання сприятливого висновку Базельського комітету є, але з застереженнями.

У першому кварталі наступного року пройде планове засідання Базельського комітету, де одним із питань буде звіт про оцінку ситуації в Росії і в ряді інших країн, які також проходять перевірку.

Читайте такожКемерон: Європа повинна залишатися єдиною в питанні санкційПодібні перевірки Базельський комітет проводить лише з 2013 року. На поточний момент відомі результати перевірок Японії, США, Швейцарії та Євросоюзу.

У березні генеральний секретар Базельського комітету з банківського нагляду (БКБН) Вільям Коен заявив, що більша частина завдань, поставлених після кризи 2008 року регуляторами перед найбільшими банками світу, успішно виконана. Експерти відзначають, що найбільші банки світу наростили додатково майже $0,5 трлн капіталу порівняно з докризовим періодом.

Отримати позитивну оцінку без застережень Росії буде важко. Опитані виданням експерти вважають, що питання відповідності російського законодавства і нормативних актів вимогам Базельського комітету можуть виникнути, наприклад, через пряме володіння ЦБ Сбербанком (50% плюс 1 акція), що є неприпустимим з точки зору "Базеля", оскільки створює зацікавленість регулятора в підконтрольному йому об'єкті.

За словами заступника директора групи "Рейтинги фінансових інститутів" S&P Сергія Вороненко, можуть бути виявлені деякі недоліки з точки зору швидкості і повноти впровадження рекомендацій "Базеля", оскільки у регулятора зараз інші першочергові пріоритети — стабілізація фінансової ситуації.