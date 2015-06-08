Яценюк має намір провести переговори з керівництвом МВФ у Вашингтоні

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, також відбудуться зустрічі з діловими колами США для обговорення підготовки та проведення інвестиційного саміту Україна – США в липні поточного року.

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«В рамках візиту заплановані зустрічі Яценюка з керівництвом США. Глава уряду зустрінеться з лідерами Конгресу США, з заступником Генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтманном, міністром енергетики США Ернестом Монізом і міністром фінансів США Джейкобом Лью, - повідомили в Кабміні. - Також українська делегація на чолі з прем'єр-міністром проведе переговори з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард».

Як наголосили в уряді, економічна і фінансова складова запланованих переговорів торкнеться актуальних питань співробітництва з МВФ та іншими фінансовими інститутами і залучення подальшої підтримки України з боку її партнерів. Серед іншого, мова піде про підготовку українсько-американської конференції, запланованої на 13 липня у Вашингтоні.

Крім того, Яценюк виступить на глобальному форумі Американського єврейського комітету (ЕАК).

«Політичний порядок денний переговорів буде включати посилення міжнародної солідарності навколо територіальної цілісності та безпеки України», - наголосили в уряді.

Робочий візит прем'єр-міністра розпочався 8 червня. Главу уряду супроводжує міністр фінансів України Наталія Яресько.