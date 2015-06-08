Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні
Готівковий валютний ринок буде рухатися в орієнтирі загальної кон'юнктури.
Чекати зміни ситуації на валютному ринку України на поточному тижні не варто, так як ринок залишається стійким до погіршення кон'юнктури, завдяки адміністративному регулюванню НБУ, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.
На їхню думку, курс продажу безготівкового долара США може коливатися в діапазоні 20,9–21,5 грн. Якщо ситуація буде погіршуватися з продажем валютної виручки, в тому числі під впливом ескалації бойових дій на Донбасі, курс може перейти в більш високий діапазон – 21,5–22,5 грн. Однак на цих відмітках можливе активне втручання НБУ. Готівковий ринок також буде рухатися в орієнтирі загальної кон'юнктури. Курс продажу готівкового долара на тижні може становити 21-22,5 грн.
Читайте такожВ Україні заборонили дострокове зняття депозитівВажливою для ринку стане і макроекономічна статистика. Тому учасники ринку будуть зосереджені на загальному тлі новин, у тому числі на інформації про хід переговорів щодо реструктуризації держборгу і розвитку ситуації на сході України.
Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 24,1–25,5 грн. Ключовий вплив на динаміку євро буде надавати кон'юнктура світового ринку, що ретранслюватиметься через крос-курс долар/гривня.
Динаміка гривні щодо російського рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом курсу пари долар/гривня і рубль/долар. Котирування продажу готівкового рубля можуть коливатися в межах 0,38–0,42 грн.