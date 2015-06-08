Турецька ліра впала до рекордного мінімуму на результатах парламентських виборів

Національна валюта Туреччини оновила історичний мінімум, досягнувши позначки в 2,75 турецької ліри за один долар, передає ПРАЙМ.

Падіння турецької ліри експерти пов'язують з результатами парламентських виборів в Туреччині в неділю, на яких правляча Партія справедливості і розвитку вперше за 13 років втратила більшість у парламенті.

Читайте такожТуреччина продовжить переговори про вступ до ЄСЗа попередніми даними, після підрахунку 100% бюлетенів правляча помірно консервативна Партія справедливості і розвитку отримала 40,8% голосів виборців і 256 місць у парламенті. Лівоцентристська Народно-республіканська партія (НРП) отримала 25,2% голосів і 133 місця в парламенті, націоналістична Партія національного руху - 16,5% і 83 крісла, прокурдська Народно-демократична партія - 12,9% і 78 місць, відповідно.