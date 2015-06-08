У Білорусі тільки за травень прострочена заборгованість по зарплаті зросла на 45,5%

У Білорусі зростає прострочена заборгованість по зарплаті, передає БЕЛТА з посиланням на дані Національного статистичного комітету.

Читайте такожЛукашенко: білоруська економіка через Росію втратила майже $3 мільярди (відео)Так, на 1 червня поточного року в 444 організаціях була прострочена заборгованість по заробітній платі перед 75,9 тис. працівників. Сума простроченої заборгованості склала на 1 червня нинішнього року Br300,6 млрд, або 1,6% від фонду заробітної плати по республіці за квітень 2015 року. Порівняно з 1 травня поточного року прострочена заборгованість збільшилась на 45,5%, або на Br94 млрд.

Заборгованість по зарплаті допущена в усіх областях республіки та в Мінську.