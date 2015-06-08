Гривня на міжбанку знизилася до 21,12 за долар

У понеділок, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,04/21,12.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,43/23,51, до російського рубля – на рівні 0,3740/0,3760.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,1102 грн/дол., на цей час укладено 29 угод на суму 15,76 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,07.