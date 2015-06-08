Базова інфляція в Україні за місяць знизилася у 2,5 разу
Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.
Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у травні 2015 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 1,9% з 4,6%, зафіксованих у квітні, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, в річному вираженні, до травня 2014 року, базова інфляція в травні 2015 року сповільнилась до 46,5% з 47,1%, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року до грудня 2014 року, базова інфляція становила 27,7%, за січень-травень порівняно з аналогічним періодом попереднього року - 39,7%.
Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2015 року порівняно з попереднім місяцем знизилась до 2,2%, у річному вираженні (проти травня 2014 року) - до 58,4%.
З початку року (за січень-травень) показник інфляції становив 40,1%.
Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.