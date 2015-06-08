Керівникам неплатоспроможних банків заборонили займати аналогічні посади 10 років

Національний банк України підвищив вимоги до ділової репутації акціонерів і керівників банків, заборонивши власникам істотної участі або керівникам неплатоспроможних банків обіймати аналогічні посади в банківській системі впродовж 10 років.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на постанову №357, якою регулятор змінив своє Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Згідно з документом, комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків зможе визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність банку без формального володіння істотною участю, а також визнавати особу власником істотної участі у банку незалежно від надання нею повідомлення та документів на узгодження в Нацбанк.

Цією ж постановою НБУ вдосконалив узгодження придбання істотної частки в банку, перевірки ділової репутації та фінансового стану покупців. Зокрема, достатність власних коштів акціонера оцінюватиметься шляхом зіставлення частки в регулятивному капіталі банку замість покупної ціни акцій.

Також передбачено жорсткіші вимоги до фінансового стану інвесторів неплатоспроможних банків і процедуру їх погодження Національним банком.

Водночас нацбанк пом'якшив деякі погоджувальні процедури, у тому числі скасував вимогу щодо нострифікації дипломів про вищу освіту вишів Європейського Союзу, спростив правила подання фінансової звітності інвесторів і ввів низку винятків з регуляторних вимог для міжнародних фінустанов, публічних компаній, юридичних осіб з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу.

Постанова опублікована на сайті НБУ і набула чинності 6 червня.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів, ґрунтуючись на Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», який набув чинності з 8 березня.

У рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління чи діяльність банку.

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За інформацією першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, Нацбанк розраховує цього року якщо не повністю, то значною мірою зробити прозорою структуру власників українських банків.