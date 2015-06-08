Банк "Надра" Фірташа розраховують ліквідувати за рік

За інформацією на сайті фонду, ліквідатором банку терміном на 1 рік призначена Ірина Стрюкова.

Фонд обіцяє оприлюднити інформацію про дату початку виплат та банку-агента додатково і нагадує, що виплати вкладникам будуть проводитися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті «Голос України».

Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок коштів від реалізації майна банку у встановленій черговості.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, а згодом продовжив час роботи тимчасової адміністрації до 5 червня.

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Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, в той час як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.