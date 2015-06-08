У Фонді гарантування сподіваються, що Жеваго зможе вивести "Фінанси і Кредит" з кризи

17:13, 08 червня 2015
Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сподівається, що банк «Фінанси та Кредит», клієнти якого скаржаться на затримки платежів і виплат за депозитами, зможе вирішити свої проблеми і не потрапить під тимчасову адміністрацію фонду.

REUTERS

«У мене надія, що Жеваго (основний акціонер банку Костянтин Жеваго - УНІАН) до нас не прийде. Він робить певні зусилля, щоб залишитися на плаву. Вносить гроші в статутний капітал, веде розмови з основними вкладниками. Я з Жеваго зустрічався кілька разів, ми обговорювали цю ситуацію», - сказав директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін в коментарі УНІАН.

За його словами, сьогодні у клієнтів, кошти яких «зависли» в банку, є два варіанти – «швидко перевернути цей човен або спробувати веслувати до берега». Ворушилін підкреслив, що якщо клієнти та акціонери банку домовляться і будуть діяти спільно – банк буде врятований.

«Жеваго підписав особисту поруку своїм майном, заклав цілісний майновий комплекс. Закладає все своє майно, ризикує, але йде до кінця. Я сподіваюся, що цього (введення тимчасової адміністрації - УНІАН) не відбудеться, тому що це 10 млрд виплат. Все що від нас залежить, ми робимо», - додав він.

Директор-розпорядник фонду закликав вкладників банку не панікувати. «Великі вкладники банку – це його бізнес-партнери. А дрібним вкладникам хвилюватись нема чого, в разі чого вони отримають відшкодування через фонд», - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на початку квітня повідомив, що проблема в банку «Фінанси та Кредит», який, за даними його клієнтів, порушує терміни виконання зобов'язань, вирішиться протягом найближчих місяців.

На початку червня акціонери банку прийняли рішення збільшити статутний капітал на 57,7% - до 5,388 млрд грн шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

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Банк «Фінанси та Кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших банків за активами. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

За підсумками першого кварталу 2015 року банк отримав збиток у розмірі 715,7 млн грн, що в 13 разів більше збитку за аналогічний період минулого року в 54,7 млн грн.

У лютому цього року НБУ прийняв рішення надати банку «Фінанси та Кредит» стабілізаційний кредит на суму 700 млн грн строком на два роки.

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