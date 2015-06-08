Гривня закрила міжбанк на рівні 21,30 за долар

У понеділок, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,15/21,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,6900/23,8600 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3780/0,3810 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,1024 грн/дол., на цю годину укладено 461 угоду на суму 294,42 млн дол.