Обама: через санкції Росія втратила більше $150 мільярдів
Президент США заявив, що кожна країна з G7 буде зберігати силу санкцій проти РФ
Президент США Барак Обама наголошує, що через запроваджені західними країнами санкції Російська Федерація втратила понад 150 млрд доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Шлосс Елмау в Німеччині (трансляція прес-конференції велася на сайті Білого дому).
Обама відзначив, що відсутність лідера Росії другий рік поспіль на самітах глав держав "Великої сімки" є свідченням того, що Росія знаходиться в ізоляції.
Обама заявив, що кожна країна з G7 зберігатиме чинність санкцій проти РФ.
"Важливо визнати, що російська економіка була значно ослаблена. Рубль та іноземні інвестиції знизилися, інфляція підвищилась. Російський центральний банк втратив понад 150 мільярдів доларів з резервного фонду", - наголосив Обама.
У зв'язку з цим президент США зазначив, що діяльність російських банків та компаній на міжнародних ринках заблокована, російські енергетичні компанії мають труднощі при імпортуванні необхідних послуг та технологій для реалізації складних енергетичних проектів, а російські оборонні компанії позбавлені можливості отримувати закордонні технології.
"Росія знаходиться в глибокій рецесії. Тому дії Росії в Україні шкодять самій Росії та заподіюють шкоду російському народу", - резюмував Обама.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Обама заявив, що країни "Великої сімки" готові запровадити додаткові санкції проти Росії у разі необхідності.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.
Європейські експерти підрахували, що запровадження економічних санкцій коштували Росії в 2014 році 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.
Своєю чергою міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачає близько 40 млрд доларів на рік.