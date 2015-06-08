Обама: через санкції Росія втратила більше $150 мільярдів

Президент США Барак Обама наголошує, що через запроваджені західними країнами санкції Російська Федерація втратила понад 150 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Шлосс Елмау в Німеччині (трансляція прес-конференції велася на сайті Білого дому).

Обама відзначив, що відсутність лідера Росії другий рік поспіль на самітах глав держав "Великої сімки" є свідченням того, що Росія знаходиться в ізоляції.

Обама заявив, що кожна країна з G7 зберігатиме чинність санкцій проти РФ.

"Важливо визнати, що російська економіка була значно ослаблена. Рубль та іноземні інвестиції знизилися, інфляція підвищилась. Російський центральний банк втратив понад 150 мільярдів доларів з резервного фонду", - наголосив Обама.

У зв'язку з цим президент США зазначив, що діяльність російських банків та компаній на міжнародних ринках заблокована, російські енергетичні компанії мають труднощі при імпортуванні необхідних послуг та технологій для реалізації складних енергетичних проектів, а російські оборонні компанії позбавлені можливості отримувати закордонні технології.

"Росія знаходиться в глибокій рецесії. Тому дії Росії в Україні шкодять самій Росії та заподіюють шкоду російському народу", - резюмував Обама.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Обама заявив, що країни "Великої сімки" готові запровадити додаткові санкції проти Росії у разі необхідності.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.

Європейські експерти підрахували, що запровадження економічних санкцій коштували Росії в 2014 році 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

Своєю чергою міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачає близько 40 млрд доларів на рік.