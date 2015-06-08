У банк "Національний кредит" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Національний кредит» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За інформацією на сайті фонду, тимчасову адміністрацію введена терміном на 3 місяці до 7 вересня 2015 року включно, тимчасовим адміністратором призначено Дмитра Онищука.

Фонд обіцяє повідомити про початок виплат вкладникам банку додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 5 червня визнав банк «Національний кредит» неплатоспроможним, пояснюючи своє рішення систематичним порушенням цим банком законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів.

Банк «Національний кредит» (м.Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінустанов. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його власниками є Андрій Оністрат (53,2128% акцій), а також інші юридичні й фізичні особи (30,0128% і 16,7744% акцій банку відповідно).