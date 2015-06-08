Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2110.2444 (8 червня – 2102.5806)

100 EUR – 2355.4548 (8 червня – 2358.6749)

10 RUR – 3.7654 (8 червня – 3.7382)

Як повідомляв УНІАН, а понеділок, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,15/21,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,6900/23,8600 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3810 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,1024 грн/дол., до цієї години укладено 461 угоду на суму 294,42 млн дол.