Нацбанк опустив офіційний курс гривні
Офіційний курс НБУ на 9 червня: 100 USD – 2110.2444 грн; 100 EUR – 2355.4548 грн; 10 RUR – 3.7654 грн
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2110.2444 (8 червня – 2102.5806)
100 EUR – 2355.4548 (8 червня – 2358.6749)
10 RUR – 3.7654 (8 червня – 3.7382)
Як повідомляв УНІАН, а понеділок, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,15/21,30 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,6900/23,8600 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3810 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,1024 грн/дол., до цієї години укладено 461 угоду на суму 294,42 млн дол.