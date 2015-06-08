У національній платіжній системі Росії стався черговий збій

У роботі Національної системи платіжних карт РФ (НСПК) стався збій через проблеми в роботі одного з додатків програмного забезпечення. Операції за картками обслуговувалися з перебоями протягом 20 хвилин

«З 13:09 до 13:38 сталася нештатна ситуація в НСПК, пов'язана з некоректною обробкою скрипта в одному з додатків програмного забезпечення. У цей період деякі клієнти могли відчувати складнощі під час проведення операцій за картками», — повідомив РБК представник НСПК.

При цьому він зазначив, що кількість необроблених транзакцій була мінімальною, а з 13:38 система працює в штатному режимі.

Перший великий збій у роботі НСПК стався наприкінці квітня. Операції за картками MasterCard і Visa не обслуговувалися протягом п'яти годин — в ніч з 28 на 29 квітня, з 2:15 до 7:10 ранку. Як розповів представник банку, що входить в топ-20, «ринок не спав всю ніч, в НСПК дуже довго вирішували проблему». «Пощастило, що вночі операцій не так багато, якби вдень стався такий збій, був би колапс», — зазначив він.

У НСПК підтвердили наявність проблем у системі і пояснили збій «неполадками мережевого (комунікаційного) обладнання». «Проблема викликана неоптимальними міжсистемними налаштуваннями на канальному обладнанні зовнішніх підключень, що знаходяться поза периметром НСПК», — сказали в НСПК.

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Раніше банки висловлювали побоювання, що можливі збої через швидкий запуск системи. «Зараз ми пожинаємо плоди швидкості впровадження НСПК», — сказав співробітник одного з банків. У кінці березня деякі банки попереджали своїх клієнтів про можливі збої, пов'язані з переведенням платіжного трафіку на НСПК. Зокрема, Райффайзенбанк розповсюдив повідомлення, в якому попросив клієнтів «поставитися з розумінням до глобальних для більшості російських банків змін і можливих незручностей, викликаних технічними роботами».

У кінці травня через технічний збій Райффайзенбанк списував гроші з пластикових карток клієнтів двічі. При цьому спочатку в прес-службі банку заявили, що збій стався на стороні НСПК, однак пізніше спростували своє повідомлення.