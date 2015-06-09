Греція заради порятунку від дефолту готова до компромісу з кредиторами

Греція заявила, що готова піти на компроміс з міжнародними кредиторами і домовитися про рішення, яке влаштує обидві сторони, до кінця місяця, коли закінчиться термін програми виходу з кризи і країна опиниться перед загрозою дефолту.

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Переговори Афін і кредиторів тривають, але у п'ятницю прем'єр-міністр Алексіс Ципрас заявив парламенту, що остання пропозиція ЄС і МВФ є абсурдною.

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На саміті G7 у Німеччині в понеділок канцлер Ангела Меркель сказала, що угоди буде досягнуто і залишилося не так багато роботи.