Євро дорожчає щодо долара на новинах з Німеччини

На світових торгах у вівторок, 9 червня, курс євро по відношенню до долара росте на тлі позитивної статистики з Німеччини, передає Bloomberg.

Так, з початку торгів курс євро до долара виріс на 0,28%, до $1,1324 з $1,1292 за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни піднявся до 124,56 ієни з 124,48 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) опустився на 0,18% - до 95,08 пункту.

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривніОбсяг промислового виробництва в Німеччині в квітні зріс порівняно з березнем на 0,9%. Аналітики прогнозували зростання показника лише на 0,5%.

Крім того, профіцит торгового балансу Німеччини зріс у квітні до 22,3 мільярда євро з 19,4 мільярда євро в березні, що перевищило прогноз аналітиків.

Інвестори очікують у вівторок оприлюднення оцінки динаміки ВВП єврозони за перший квартал. Експерти вважають, що економіка 19 країн зони євро зросла за цей період на 1%.