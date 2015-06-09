Фонд гарантування завтра відновить виплати вкладникам "Кредитпромбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 10 червня відновлює виплати коштів вкладникам ліквідованого «Кредитпромбанку», які були призупинені з 27 травня, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати проводитимуться через установи державного «Ощадбанку» до 21 липня 2015 року включно.

Виплати після цієї дати проводитимуться на підставі індивідуальних звернень вкладників у фонд до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Фонд нагадує, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 3 червня розпочав процедуру ліквідації «Кредитпромбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації.

Процедура ліквідації триватиме 1 рік – до 2 червня 2016 року включно.

Національний банк визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», «Кредитпромбанк» і «Омега Банк» Миколи Лагуна 2 березня. У результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у ці банки тимчасову адміністрацію.

«Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи невеликих банків. У березні 2013 року власник «Дельта Банку» Микола Лагун сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку».