Інвестиції в Росію впали до історичного мінімуму

У 2014 році сума прямих інвестицій в російську економіку з-за кордону становила 20,9 мільярдів доларів. І це найнижчий рівень за всю історію РФ, виходить з даних Банку Росії.

Минулого року прямі інвестиції з-за кордону в країні були навіть нижчі, ніж під час світової економічної кризи в 2008-2009 роках.

При цьому надходження скоротилися найбільше в чотирьох секторах економіки: фінансів і страхування (скорочення становило близько 40%), видобутку енергоносіїв (27,6%), будівництва (17,8%) та торгівлі (13%). Крім того, по 12% інвестиційних надходжень втратили сфери транспорту і зв'язку в Росії.

Судячи з напрямків відтоку капіталу, насамперед суми інвестицій з-за кордону скоротилися через втечу з ринку РФ компаній російського походження, зареєстрованих в офшорах. Одна четверта всіх іноземних капіталовкладень надходила в країну з Кіпру. Крім того, російський бізнес отримував інвестиції з Багамських та Віргінських островів, за рахунок яких він рекапіталізував 36% своїх боргів у 2013 році.

У вигляді безпосередніх вкладень з цих регіонів Росія минулого року отримала 2,8 мільярдів доларів. Для порівняння, в 2008 році, коли світові ринки лихоманило через кризу, ця сума становила 25,4 мільярда доларів.

Як пише ZN.UA з посиланням на Rzeczpospolita, минулого року Росія також зіштовхнулася з масовим заморожуванням її коштів за кордоном. А російські інвестори вивезли за кордон 56,4 мільярда доларів. Найбільше від цього відтоку капіталів виграли Кіпр, Бермудські і Багамські острови, а також Швейцарія, Нідерланди і Великобританія. У цих країнах збільшилася кількість зареєстрованих російських компаній.

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Раніше повідомлялося, що Україна обійшла Росію у рейтингу інвестиційної привабливості на 11 позицій. Всього в рейтингу представлені 174 країни. Найбільш привабливими для інвесторів є Швейцарія. Також в десятку лідерів входять Сінгапур, Гонконг, Норвегія, Данія, Нідерланди, Канада, Великобританія, Швеція і Нова Зеландія. США розташувалися на 14 місці.

Минулого року інвестори відверталися від України в очікуванні нової російської інтервенції. Тим не менш, на початку 2015 року в Японії було прийнято рішення укласти інвестиційну угоду з Україною, а США активізували інвестиційні та бізнес-зв'язки.