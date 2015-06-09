Гривня на міжбанку піднялася до денних рівнів понеділка - 21,12 за долар

У вівторок, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,04/21,12.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,82/23,91, до російського рубля – на рівні 0,3770/0,3790.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 установився на рівні 21,1849 грн/дол., на цей час укладено 259 угод на суму 96,71 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні на середину вчорашніх торгів на міжбанку встановилися на рівні 21,04/21,12 за долар. Закрилися торги котируваннями 21,15/21,30.