Мінфін пояснив судовими позовами затримку з приєднанням банку "Київ" до "Укргазбанку"

Міністерство фінансів України пояснює затримку передачі активів банку «Київ» державному «Укргазбанку» необґрунтованими претензіями щодо активів банку «Київ» у судах.

Раніше, 25 травня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив тимчасову адміністрацію в банку «Київ», який було визнано неплатоспроможним для подальшої передачі його активів та зобов'язань державному «Укргазбанку», до 24 червня включно.

За інформацією на сайті Мінфіну, фізична особа - власник невеликого депозиту на 280 євро намагається зірвати процес передачі активів і перешкодити іншим вкладникам банку отримати доступ до своїх коштів, використовуючи для цього судову систему. За позовом цього вкладника заарештовано всі активи банку «Київ», що заблокувало процес їх передачі.

Мінфін нагадує, що власники депозитів будуть мати повний доступ до своїх рахунків незалежно від обсягу коштів на них після передачі депозитів банку «Київ» «Укргазбанку».

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2015 року банк «Київ» мав 22 717 вкладників - фізичних осіб з розміром вкладів понад 10 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним націоналізований у 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів та зобов'язань державного «Укргазбанку».

У результаті Фонд гарантування вкладів увів у банк тимчасову адміністрацію і почав проведення інвентаризації, оцінки і складання реєстру активів і зобов'язань банку «Київ».

Антимонопольний комітет України 15 травня дозволив приєднання активів і зобов'язань банку «Київ» до державного «Укргазбанку».