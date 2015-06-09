Кабмін пропонує продовжити термін ліквідації банків і прискорити виплати вкладникам

Про це йдеться в проекті закону № 2045а від 8 червня «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

Згідно з документом, уряд хоче скоротити термін формування реєстрів вкладників до одного з трьох і термін затвердження цих реєстрів до трьох днів з шести. При цьому виплата гарантованих сум компенсації вкладів буде починатися на наступний день після затвердження реєстрів замість семи днів, встановлених раніше.

У законопроекті також закріплені деякі зміни повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і процедури ліквідації банків.

Зокрема, Верховній Раді пропонується надати фонду право делегувати всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора одному або декільком уповноваженим особам фонду.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити фонду в разі дефіциту ліквідності звернутися до Національного банку не тільки щодо надання кредиту, а й щодо викупу державних цінних паперів.

Відповідно до законопроекту, фонд зможе формувати спеціальний орган для консолідованої продажу активів неплатоспроможних банків, у тому числі для передпродажної підготовки таких активів. Він також буде зобов'язаний проводити стрес-тестування банків для розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного збору й оцінки своєї фінансової стійкості як мінімум раз в три роки.

Уряд також пропонує заборонити взаємозалік зустрічних вимог за зобов'язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, і заборонити проблемним банкам використовувати прямі кореспондентські рахунки, крім рахунків в Національному банку.

Крім того, Кабмін хоче збільшити терміни ліквідації банків до п'яти років з трьох на сьогоднішній день, заборонити можливість продовження знаходження банку в статусі проблемного, а з 1 січня 2016 року скоротити терміни введення тимчасової адміністрації з трьох місяців до одного.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд гарантування повідомляв, що обсяг надходжень регулярних внесків від банків не покриває обсяги виплат вкладникам неплатоспроможних банків, у зв'язку з чим він змушений позичати кошти в уряду і Національного банку України, і цього року обсяг таких кредитів може досягти 50 млрд грн. Закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 20 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 червня 2015 року становив 18,5 млрд грн, що на 300 млн грн, або на 1,7%, більше показника на 1 травня. У тому числі кошти фонду в облігаціях внутрішньої державної позики на цю дату становили 15,9 млрд грн.

З початку року фонд отримав кредит Національного банку України на 9,950 млрд грн і в уряду у вигляді ОВДП в обмін на векселі фонду на 7,1 млрд грн.

За 2014 рік та січень-травень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможним 51 банк, їх в даний час виводить з ринку Фонд гарантування.