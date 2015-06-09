На рахунках чиновників "ЛНР" і "ДНР" заблокували 28,5 мільйона гривень

Державна служба фінансового моніторингу України у рамках спільних зі Службою безпеки заходів з виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), у травні 2015 року виявила і заблокувала на рахунках 13 чиновників так званих «ЛНР» і «ДНР» кошти на загальну суму 28,540 млн грн.

Згідно з повідомленням на сайті Держфінмоніторингу, у тому числі на рахунках 7 чиновників «ДНР» заблоковано 39,2 тис. грн, 15,2 тис. дол. США та 10,6 тис. євро. На рахунках 6 чиновників «ЛНР» - 2,630 млн грн і 1,070 млн дол. США.

За інформацією Держфінмоніторингу, всього за березень 2014 року - травень 2015 року з метою блокування коштів осіб, підозрюваних у фінансуванні тероризму і сепаратизму, заблоковано кошти в еквіваленті 2,170 млрд грн.

Також повідомляється, що для зниження ризиків використання банківської системи України для проведення фінансових операцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму і сепаратизму, Держфінмоніторинг направив усім банківським установам перелік посадових осіб «ЛНР» і «ДНР», які підозрюються у фінансуванні тероризму і сепаратизму, і рекомендації з виявлення фінансових операцій, здійснюваних такими особами, і їх блокування (зупинення).

Крім цього, служба повідомляє про тісну співпрацю з підрозділом фінансової розвідки США (FinCEN), у рамках якої здійснюються заходи щодо виявлення міжнародних платежів, які можуть бути направлені на фінансування терористичної діяльності (сепаратизму) в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Держфінмоніторинг за 2014 рік підготував і передав силовим структурам і фіскальним органам матеріали за операціями, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 267,4 млрд грн, з вчиненням іншого злочину - на 52,6 млн грн.

У тому числі за результатами розслідування фактів відмивання грошей за корупційними схемами і розкрадання держмайна екс-президентом Віктором Януковичем і наближеними до нього особами, Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 147,8 млрд грн, з вчиненням інших злочинів - на 11,1 млрд грн. За підсумками розслідування служба підготувала 268 матеріалів, загальна сума виявлених і заблокованих коштів становить 1,49 млрд у доларовому еквіваленті.

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) - центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів - створена у 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або для фінансування тероризму.