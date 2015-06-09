Мінекономрозвитку очікує падіння ВВП цього року на 8,3%, інфляцію - 44,8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує падіння ВВП на 8,3% у 2015 році за рахунок падіння промислового виробництва на 12,2%, а сільськогосподарського - на 3%, у 2016 році зростання ВВП може становити 0,7%.

Відповідні дані містяться в консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті міністерства.

При цьому падіння споживання в країні очікується на рівні 11,9%, а зниження темпів накопичення капіталу може становити 21,2%.

Згідно з прогнозом, експорт товарів і послуг у 2015 році знизиться на 20,6%, а імпорт - на 17,4%. У 2016 році очікується зростання експорту на 4,1%, імпорту - на 1,9%.

Дефіцит бюджету в 2015 році прогнозується на рівні 3,3% ВВП зі зниженням до 2,5% ВВП у 2016 році, а держборг із показника в 82,8% ВВП цього року може зменшитися до 78,6% ВВП наступного.

Безробіття за підсумками цього року може досягти 10,5% зі зниженням до 9,4% наступного року, а середня зарплата в аналогічних часових рамках може зрости з 3781 грн до 4277 грн.

Також міністерство прогнозує інфляцію на рівні 44,8% у поточному році, а у 2016 році інфляція може становити 17,2%.

При цьому індекс цін виробників у поточному році може досягти 39,6%, а у 2016 - 15,6%.

Водночас, дефлятор ВВП, що враховує зростання цін на всі товари і послуги в економіці і визначається як відношення номінального ВВП до реального, у 2015 році очікується на рівні 136,1%, у 2016 - 115,8%.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) слідом за МВФ погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 9% із 7,5%, прогнозованих раніше.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,6%, порівняно з четвертим кварталом 2014 року з урахуванням сезонного чинника - 6,5%.

Кабінет міністрів України прогнозує інфляцію від 26,7% до 38,1% у поточному році, МВФ - на рівні 46%, погіршивши свій прогноз з 27%.

Інфляція в Україні у травні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 2,2% порівняно з квітнем, а з початку року - за січень-травень - показник інфляції становив 40,1%.