В Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує в 2015 році середній курс на рівні 23,65 грн/дол., а в 2016 році – на рівні 25,37 грн/дол.

Відповідні дані містяться в консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті міністерства.

При цьому станом на кінець 2015 року курс може становити 24,97 грн/дол., а на кінець 2016-го – 25,62 грн/дол.

Водночас, у 2015 році середня ставка рефінансування Національного банку України очікується на рівні 25,6%, у 2016-му - 21,3%.

Середні ставки за кредитами у гривні, що цього року досягають 29,8%, згідно з прогнозом, наступного року можуть опуститися до 25%.

Золотовалютні резерви НБУ при цьому прогнозуються на рівні 14,2 млрд дол. у 2015 році й 17,1 млрд дол. - у 2016 році.

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Як повідомляв УНІАН, проект бюджетної резолюції на 2015 рік передбачає середньорічний курс на рівні 25 грн/дол.

Гривня протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази й ще в 1,8 раза з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак після повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., на якій утримується протягом останніх півтора місяці.