UniCredit Bank не дозволили збільшити статутний капітал майже на 6 мільярдів гривень
18:22, 09 червня 2015Фінанси
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила UniCredit Bank у додатковій емісії акцій на 5 млрд 868 млн грн (278 млн дол.) для поповнення статутного капіталу.
REUTERS
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 червня.
При цьому в НКЦПФР відзначили, що відмова зумовлена невідповідністю наданих банком даних з чинним законодавством, що регулює процедуру емісії.
Як повідомляв УНІАН, акціонери UniCredit Bank, що входить до групи найбільших, на початку квітня оголосили про намір збільшити статутний капітал на 250 млн дол. США.
Довідка УНІАН. UniCredit Bank – об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.
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